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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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05.10.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service zieht am Montagabend an

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service zieht am Montagabend an

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 93,50 USD.

United Parcel Service
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Um 20:26 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 93,50 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'778 Punkten tendiert. Bei 93,53 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 93,13 USD. Zuletzt wurden via New York 349'260 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 30,91 Prozent zulegen. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 14,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,56 USD aus. Am 28.07.2026 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,70 Prozent auf 22.85 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 7,18 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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