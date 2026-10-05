United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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05.10.2026 16:29:00
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 92,60 USD abwärts.
Die United Parcel Service-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 92,60 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'756 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der United Parcel Service-Aktie ging bis auf 91,58 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 93,13 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 183'500 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,40 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Bei 82,00 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 12,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,56 USD, nach 6,56 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,18 USD je United Parcel Service-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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