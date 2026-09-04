United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend mit Verlusten

Die United Parcel Service-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 102,69 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'714 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 102,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 229'767 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 122,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,15 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,56 USD aus. United Parcel Service liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,51 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.85 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Parcel Service einen Umsatz von 21.22 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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