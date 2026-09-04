United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Freitagnachmittag leichter

Um 16:28 Uhr rutschte die United Parcel Service-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 103,05 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'726 Punkten realisiert. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 102,67 USD. Bei 103,07 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 94'393 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 18,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 20,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2025 mit 6,56 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,56 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.85 Mrd. USD – ein Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte United Parcel Service die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,19 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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