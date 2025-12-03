United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service schiebt sich am Mittwochabend vor

Um 20:26 Uhr ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 97,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 6'856 Punkten steht. Bei 98,02 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 96,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 563'162 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 29.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 136,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,10 Prozent. Bei 82,00 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 16,14 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Parcel Service 6,52 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Parcel Service am 28.10.2025. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,80 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.43 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.22 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 6,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

