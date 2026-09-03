United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service schiebt sich am Abend vor

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 103,62 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'754 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 104,31 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,62 USD. Zuletzt wurden via New York 436'151 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. 18,13 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 82,00 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,56 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,56 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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