Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’395 0.2%  SPI 20’224 0.2%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’003 0.6%  Euro 0.9389 -0.4%  EStoxx50 6’383 0.3%  Gold 4’472 1.9%  Bitcoin 65’882 4.9%  Dollar 0.8075 -0.7%  Öl 95.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Starke Zahlen, angehobene Prognose: Snowflake-Aktie legt zweistellig zu
Suche...
ETF Sparplan

United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.09.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service schiebt sich am Abend vor

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service schiebt sich am Abend vor

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 103,62 USD.

United Parcel Service
82.85 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 103,62 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'754 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 104,31 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,62 USD. Zuletzt wurden via New York 436'151 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. 18,13 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 82,00 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,56 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,56 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren gekostet

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Parcel Service von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren verloren


Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
29.07.26 United Parcel Service Buy UBS AG
28.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:20 Logo WHS Dell explodiert nach Rekordzahlen: Der nächste große KI-Gewinner neben NVIDIA?
15:48 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
12:05 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
10:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Small Caps – Geballtes Know-how/US-Autobauer – Unterschiedliche Drehzahl
09:30 Marktüberblick: Banken gesucht
08:49 SMI erneut leicht fester
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’965.22 19.41 SD2BJU
Short 15’262.08 13.81 SXB6GU
Short 15’815.42 8.95 SABWMU
SMI-Kurs: 14’394.77 03.09.2026 17:31:27
Long 13’760.30 19.41 SYB31U
Long 13’451.31 13.68 SHB7NU
Long 12’891.62 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.