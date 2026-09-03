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03.09.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Der United Parcel Service-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 102,71 USD.

United Parcel Service
82.85 CHF -1.21%
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Das Papier von United Parcel Service gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 102,71 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'704 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die United Parcel Service-Aktie bis auf 102,65 USD. Bei 103,62 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 189'782 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Parcel Service-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,00 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 20,16 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,56 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. United Parcel Service veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22.85 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.22 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 26.10.2027 wird United Parcel Service schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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