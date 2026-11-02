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02.11.2026 20:27:13
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service zeigt sich am Abend freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von United Parcel Service. Zuletzt sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 109,62 USD zu.
Die United Parcel Service-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 109,62 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'566 Punkten liegt. Die United Parcel Service-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,15 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 108,90 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 361'392 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 90,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,56 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 lud United Parcel Service zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22.85 Mrd. USD gegenüber 21.43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte United Parcel Service am 02.02.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service im Jahr 2026 7,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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