United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service reagiert am Nachmittag positiv

Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere um 16:28 Uhr 1,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'660 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die United Parcel Service-Aktie bei 110,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,90 USD. Bisher wurden via New York 188'586 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD. Gewinne von 11,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 20,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,56 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,56 USD je United Parcel Service-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,55 USD je Aktie generiert. United Parcel Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.85 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2027 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 7,26 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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