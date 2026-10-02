United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Freitagabend südwärts

Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 93,05 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'715 Punkten notiert. In der Spitze büsste die United Parcel Service-Aktie bis auf 93,05 USD ein. Mit einem Wert von 94,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 209'681 Stück.

Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 122,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 31,54 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,00 USD am 15.10.2025. Abschläge von 11,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 6,56 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,56 USD je United Parcel Service-Aktie. United Parcel Service gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 7,19 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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