United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Freitagnachmittag fester

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 94,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'751 Punkten liegt. Die United Parcel Service-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,04 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 91'629 United Parcel Service-Aktien.

Bei einem Wert von 122,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 29,88 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,00 USD am 15.10.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 14,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,56 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,56 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,51 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.85 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. United Parcel Service dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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