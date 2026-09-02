United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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02.09.2026 20:27:13
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend fester
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von United Parcel Service legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 103,70 USD.
Das Papier von United Parcel Service legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 103,70 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'670 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die United Parcel Service-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,12 USD aus. Bei 103,29 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 259'749 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.
Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,03 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 82,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 20,93 Prozent Luft nach unten.
Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22.85 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.22 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte United Parcel Service möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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