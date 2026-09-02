United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 103,39 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'671 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die United Parcel Service-Aktie bei 103,73 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 103,29 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 105'208 United Parcel Service-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 122,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 20,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. Am 28.07.2026 hat United Parcel Service in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 1,51 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 22.85 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,70 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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