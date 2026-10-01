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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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01.10.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von United Parcel Service. Zuletzt konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 94,00 USD.

United Parcel Service
77.51 CHF -0.80%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 94,00 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'636 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 94,01 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119'491 United Parcel Service-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,40 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Gewinne von 30,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 82,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,56 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.85 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 7,19 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com
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