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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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01.09.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von United Parcel Service

United Parcel Service Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von United Parcel Service

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 102,41 USD.

United Parcel Service
83.35 CHF -2.09%
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Um 20:26 Uhr ging es für die United Parcel Service-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 102,41 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 101,97 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 103,75 USD. Bisher wurden via New York 264'495 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,52 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Abschläge von 19,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 lud United Parcel Service zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent auf 22.85 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. United Parcel Service dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,19 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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