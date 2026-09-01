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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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01.09.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service gibt am Dienstagnachmittag nach

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service gibt am Dienstagnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 103,01 USD.

United Parcel Service
83.35 CHF -2.09%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 103,01 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'655 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 103,01 USD. Bei 103,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 88'422 United Parcel Service-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 122,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Abschläge von 20,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22.85 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.22 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2026 7,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com
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