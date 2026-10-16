UPR präsentierte Quartalsergebnisse

UPR hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

UPR hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9.88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.53 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat UPR im vergangenen Quartal 3.98 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UPR 3.81 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 98.36 JPY. Im letzten Jahr hatte UPR einen Gewinn von 43.89 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 15.63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15.35 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch