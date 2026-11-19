Upper Street Marketing liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Upper Street Marketing die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0.0 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch