UPM-Kymmene: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

UPM-Kymmene hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.030 EUR erwirtschaftet worden.

UPM-Kymmene hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.20 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.30 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.276 EUR sowie einem Umsatz von 2.33 Milliarden EUR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch