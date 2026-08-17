Upland Software zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Upland Software präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Upland Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 12.53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5.100 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7.94 Prozent zurück. Hier wurden 49.1 Millionen USD gegenüber 53.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch