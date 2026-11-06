Upland Software stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Upland Software stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.900 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 47.5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch