UPL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UPL hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 0.08 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UPL 0.110 GBP je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat UPL 923.3 Millionen GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.02 Milliarden GBP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch