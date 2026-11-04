UPL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

UPL hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.99 INR. Im Vorjahresviertel waren 6.75 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 118.60 Milliarden INR, gegenüber 120.19 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.32 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch