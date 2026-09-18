Grove Aktie 111172678 / US39959A1060
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18.09.2026 05:13:21
Upexi, Inc. Full Year Loss Widens
(RTTNews) - Upexi, Inc. (UPXI) announced Loss for its full year of -$246.06 million
The company's earnings totaled -$246.06 million, or -$3.87 per share. This compares with -$13.68 million, or -$1.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 52.4% to $24.100 million from $15.81 million last year.
Upexi, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$246.06 Mln. vs. -$13.68 Mln. last year. -EPS: -$3.87 vs. -$1.73 last year. -Revenue: $24.100 Mln vs. $15.81 Mln last year.
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