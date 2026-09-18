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18.09.2026 05:13:21

Upexi, Inc. Full Year Loss Widens

(RTTNews) - Upexi, Inc. (UPXI) announced Loss for its full year of -$246.06 million

The company's earnings totaled -$246.06 million, or -$3.87 per share. This compares with -$13.68 million, or -$1.73 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 52.4% to $24.100 million from $15.81 million last year.

Upexi, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$246.06 Mln. vs. -$13.68 Mln. last year. -EPS: -$3.87 vs. -$1.73 last year. -Revenue: $24.100 Mln vs. $15.81 Mln last year.

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

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Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’602.62 17.56 S6CB3U
Short 14’828.92 13.60 S3PBUU
Short 15’362.46 8.95 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’947.31 17.09.2026 17:31:18
Long 13’388.43 19.81 SJBMDU
Long 13’075.68 13.73 S2B8UU
Long 12’525.70 8.95 BSUFMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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