30.03.2026 08:15:41
UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 30. März
(NEU: *** 16:30 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Diskussion an der Harvard University)
===
07:50 DE/Suss Microtec SE, Jahresergebnis
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis und
Geschäftsbericht
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen März
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 96,8
zuvor: 98,3
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -8,0
zuvor: -7,1
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -16,3
Vorabschätzung: -16,3
zuvor: -12,3
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März
PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj
*** 16:30 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Diskussion an der Harvard University
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 30, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)
