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16.11.2026 09:30:44
UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 16. November
(NEU: *** 18:00 US/Fed-Chairman Warsh, Rede bei Federal Reserve's Productivity and Jobs
Task Force Conference)
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*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq
zuvor: +0,3% gg Vq
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Oktober
PROGNOSE: +7,0% gg Vj
zuvor: +7,2% gg Vj
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober
PROGNOSE: +0,9% gg Vj
zuvor: +1,1% gg Vj
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober
PROGNOSE: +5,2% gg Vj
zuvor: +5,5% gg Vj
*** 03:00 CN/Hauspreise, Oktober
09:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede zur Eröffnung der Euro Finance Week
(11:45 Commerzbank-CEO Orlopp, 15:45 AMLA-Chefin Zsego,
16:45 Deutsche-Börse-CEO Leithner)
*** 11:00 EU/Industrieproduktion September
Eurozone
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vm/-1,1% gg Vj
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November
PROGNOSE: 16,7
zuvor: 25,5
*** 18:00 US/Fed-Chairman Warsh, Rede bei Federal Reserve's Productivity and Jobs
Task Force Conference
- PH/Asean-Gipfel
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/kla/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 03:31 ET (08:31 GMT)
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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