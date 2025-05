UPDATE/TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Mai

GO

Dividendenstrategie: Sicherheit, Chancen & persönliche Insights von Lisa von Aktiengram

Wie stabil ist eine Dividendenstrategie in turbulenten Börsenzeiten? Welche Sektoren bieten aktuell attraktive Einstiegschancen – und wie geht man mit Dividendensenkungen um? Lisa von Aktiengram gibt im exklusiven Interview auf der Invest 2025 in Stuttgart spannende Einblicke in ihre persönliche Anlagestrategie, ihre Erfahrungen als Privatanlegerin und den Umgang mit Marktvolatilität.

🔍 Das erwartet dich im Video::

🔹 Warum Dividenden Ruhe und Stabilität ins Depot bringen?

🔹 Welche Branchen Lisa jetzt im Fokus hat?

🔹 Wie Lisa mit Dividendensenkungen umgeht?

🔹 Persönlicher Umgang mit Marktschwankungen

🔹 Eindrücke auf ihren ARD-TV-Auftritt

🔹 Community-Feedback & direkte Fragen von Leserinnen

🔹 Lisa’s Tipps für langfristige Anlegerinnen

🔹 Ausblick: Börsentag Zürich im September

Für alle die es nicht erwarten können – sicher die jetzt dein Ticket schon für den Börsentag in Zürich und triff Lisa

📍20. September 2025 🕔 9:30 bis 17:00 Uhr im Kongresshaus Zürich

🎫🎫🎫 https://bxplus.ch/bloggerlounge/

