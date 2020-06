Update im Kontext des Coronavirus und Voravis Umsatzmeldung

ORIOR GRUPPE

MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 18. Juni 2020

Dank guten Arbeitens, Einleitens eines umfangreichen Massnahmenpaketes sowie dank der flexiblen, agilen und breit aufgestellten Struktur konnte ORIOR die Coronakrise im ersten Halbjahr gut meistern. Die Umsetzung der Schutzmassnahmen in den Produktionsbetrieben sowie das – aufgrund des behördlich angeordneten Lockdowns – veränderte Konsumbedürfnis verlangten Anpassungen in den Prozessen und in der Logistik, teilweise innert kürzester Frist. Trotz diesen Herausforderungen ist es gelungen, die Lieferbereitschaft während der gesamten Zeit lückenlos sicherzustellen und die Produktion auf hohem Niveau zu halten. Dies auch dank der sehr frühen und rigoros durchgesetzten Schutzmassnahmen in den Betrieben. ORIOR bestätigt die im April 2020 kommunizierten Einflüsse der Coronakrise auf den Geschäftsverlauf: starkes Wachstum im Detailhandel bei gleichzeitig teilweise grossem Einbruch im Food-Service-Bereich (der Food-Service-Anteil am Gesamtumsatz beträgt rund ein Viertel). Trotz Sortimentsanpassungen und -kürzungen entwickelte sich der Detailhandel weiterhin sehr gut und wird die Umsatzeinbussen aus dem Food-Service-Bereich (exkl. Casualfood) zu einem grossen Teil kompensieren. Mit dem Lockup der Gastronomie sowie den Grenzöffnungen und dem schrittweisen Hochfahren der Flugverbindungen beginnt nun auch in diesen für ORIOR wichtigen und stark von der Coronakrise betroffenen Kanälen eine langsame Erholung. Die Performance in diesen Kanälen zeigt sich in den ersten Wochen im Kontext der entsprechenden Rahmenbedingungen sehr positiv.

Die Umsatzzahlen sowie ein breiteres Update des ersten Halbjahrs im Zusammenhang mit den Einflüssen des Coronavirus auf die Geschäftstätigkeit werden am 14. Juli 2020 um 6.00 Uhr publiziert. Gleichzeitig wird auch der neue Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.

Kontakt

Milena Mathiuet, Leiterin Corporate Communications & Investor Relations

Telefon +41 44 308 65 13, E-Mail: investors@orior.ch

Investoren-Agenda

14. Juli 2020: Publikation Umsatz 1. Halbjahr, Update Einfluss Coronavirus, Nachhaltigkeitsbericht

19. August 2020: Publikation Halbjahresergebnis und Halbjahresbericht 2020

10. März 2021: Publikation Jahresergebnis und Geschäftsbericht 2020

26. April 2021: Generalversammlung 2021

ORIOR – Excellence in Food

ORIOR ist eine international tätige Schweizer Food & Beverage Gruppe, die Handwerkskunst mit Pioniergeist verbindet und auf Unternehmertum und starken Werten aufbaut. Die Genusswelt von ORIOR umfasst etablierte Unternehmen und bekannte Marken mit führenden Positionen in wachsenden Nischenmärkten im In- und Ausland.

Erklärtes Ziel von ORIOR ist die stetige Wertsteigerung für alle Stakeholder. Die Nähe zum Kunden, enge Partnerschaften, eine schlanke und agile Gruppenstruktur sowie das intradisziplinäre ORIOR Champion-Modell bilden die Grundlage, um mit innovativen Produkten, Konzepten und Services den Markt an vorderster Front zu gestalten. Motivierte Mitarbeitende, die Freude haben an ihrem täglichen Tun und für sich und ihre Arbeit Verantwortung übernehmen, sind der Schlüssel, um Ausserordentliches zu erreichen.

Mit unermüdlichem Engagement streben wir nach Einzigartigkeit und bester Qualität, um Konsumentinnen und Konsumenten immer wieder mit genussvollen Erlebnissen zu überraschen. Dafür steht unser Anspruch: Excellence in Food.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die ORIOR Gruppe mit rund 2300 Mitarbeitenden einen Nettoerlös von CHF 596.4 Mio. ORIOR ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (ORON, ISIN CH011 1677 362, LEI 5067 0020 I84Z A17K 9522). Weitere Informationen unter www.orior.ch.