UPCON verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UPCON hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23.23 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47.54 Prozent zurück. Hier wurden 190.2 Millionen JPY gegenüber 362.6 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch