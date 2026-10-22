Upay: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Upay präsentierte in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Upay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52.63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch