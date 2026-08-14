Upasana Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Upasana Finance veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.61 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.92 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Upasana Finance mit einem Umsatz von insgesamt 42.7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 9.26 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch