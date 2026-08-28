UP Fintech A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UP Fintech A hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde mit 0.22 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.220 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 182.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31.15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UP Fintech A einen Umsatz von 139.2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch