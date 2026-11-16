Uoriki vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Uoriki hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 7.91 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uoriki 20.82 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uoriki in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10.33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch