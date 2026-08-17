Uoriki vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Uoriki hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 27.08 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uoriki 21.28 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.58 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.17 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch