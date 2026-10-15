UOKI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

UOKI hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -23.78 JPY. Ein Jahr zuvor waren -14.510 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2.39 Milliarden JPY gegenüber 2.28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch