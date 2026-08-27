|
27.08.2026 06:37:00
UOA Development Bhd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
UOA Development Bhd stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde mit 0.04 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.040 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 221.2 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 69.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130.2 Millionen MYR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigt sich gut behauptet. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.