UOA Development Bhd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

UOA Development Bhd stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde mit 0.04 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.040 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 221.2 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 69.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130.2 Millionen MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch