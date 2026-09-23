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23.09.2026 18:03:36
Unwetter sorgten für Ernteschäden von geschätzt fast 60 Millionen
Zürich (awp/sda) - Die Dürre und der Hagel dieses Sommers haben die Landwirtschaft auf eine harte Probe gestellt. Der Agrarversicherer Hagel Schweiz schätzt die Schäden an den Kulturen auf 59,2 Millionen Franken - fast dreimal so viel wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.
Die Monate April bis August waren die trockensten und heissesten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1901 und führten zu erheblichen Ernteausfällen, wie die Schweizerische Hagelversicherungsgesellschaft (SH Group) am Mittwoch mitteilte. Die Versicherung rechnet für das laufende Jahr mit 5800 Schadenmeldungen.
Die Dürre ist für 45 Prozent der Schäden verantwortlich, Hagel für 48 Prozent. "Die diesjährige Dürre zeigt deutlich, wie sehr die Landwirtschaft bereits heute unter den Folgen des Klimawandels leidet", so Hagel Schweiz.
Sommerkulturen wie Kartoffeln, Mais, Zuckerrüben oder Sonnenblumen waren besonders stark betroffen. Aufgrund der hohen Entschädigungszahlungen rechnet Hagel Schweiz zudem mit einem deutlich negativen Betriebsergebnis.
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