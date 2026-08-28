|
28.08.2026 18:48:36
Unwetter beschädigt Axpo-Stromleitungen
Baden (awp) - Die heftigen Gewitter vom Freitag haben auch die Netzinfrastruktur der Axpo beschädigt. Besonders betroffen war das Untere Aaretal im Kanton Aargau, wie die grösste Schweizer Stromproduzentin mitteilte.
Bei Birrhard entlang der Autobahn A1 knickten acht Betonmasten wegen der Sturmböen ein. Einer beschädigte eine Freizeithalle, ein weiterer ein Gewerbegebäude. In Henggart ZH sowie auf der Hochspannungsleitung zwischen Ebnat und Herblingen SH stürzten Bäume in Freileitungen.
In Schaffhausen führte dies gegen 10.10 Uhr zu einem rund 20-minütigen Stromausfall. Personen kamen laut Axpo nicht zu Schaden. Mitarbeitende seien in den betroffenen Gebieten mit Reparaturen und weiteren Sicherungsmassnahmen beschäftigt.
Angaben zur erwarteten Höhe des Schadens konnte ein Axpo-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP vorerst nicht machen. Die Abklärungen dazu würden noch laufen.
to/uh
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. Die Wall Street gewinnt leicht hinzu. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.