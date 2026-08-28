Unwetter beschädigt Axpo-Stromleitungen

Baden (awp) - Die heftigen Gewitter vom Freitag haben auch die Netzinfrastruktur der Axpo beschädigt. Besonders betroffen war das Untere Aaretal im Kanton Aargau, wie die grösste Schweizer Stromproduzentin mitteilte.

Bei Birrhard entlang der Autobahn A1 knickten acht Betonmasten wegen der Sturmböen ein. Einer beschädigte eine Freizeithalle, ein weiterer ein Gewerbegebäude. In Henggart ZH sowie auf der Hochspannungsleitung zwischen Ebnat und Herblingen SH stürzten Bäume in Freileitungen.

In Schaffhausen führte dies gegen 10.10 Uhr zu einem rund 20-minütigen Stromausfall. Personen kamen laut Axpo nicht zu Schaden. Mitarbeitende seien in den betroffenen Gebieten mit Reparaturen und weiteren Sicherungsmassnahmen beschäftigt.

Angaben zur erwarteten Höhe des Schadens konnte ein Axpo-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP vorerst nicht machen. Die Abklärungen dazu würden noch laufen.

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