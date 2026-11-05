Unum Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Unum Group stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2.65 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.230 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.47 Milliarden USD – eine Minderung von 26.76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.37 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch