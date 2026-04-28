Unum Group Aktie 822820 / US91529Y1064
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.04.2026 00:21:02
Unum Group Reports Higher Q1 Net Income And Revenue Growth
(RTTNews) - Unum Group (UNM), a provider of insurance solutions, on Tuesday, reported first-quarter 2026 financial results.
The company generated total revenue of $3.36 billion, compared with $3.09 billion in the first quarter of 2025. According to the company's earnings report, higher premium income drove the revenue increase.
Net income rose to $232.0 million from $189.1 million in the prior-year period. Earnings per share increased to $1.41 from $1.06 in the same quarter last year. Premium income grew to $2.79 billion from $2.70 billion year-over-year.
However, net investment income declined to $483.4 million from $513.2 million in the comparable period. The company reported a significantly lower net investment loss of $5.0 million in the first quarter of 2026 versus $206.8 million in the prior-year quarter.
UNM is currently trading after hours at $76.96 down $0.86 or 1.11 percent on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu Unum Group
Analysen zu Unum Group
Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Volkswirt Dr. Thomas Gitzel über die wichtigsten Entwicklungen an den Finanzmärkten: Zinsen, Inflation, Energiepreise, Geopolitik und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger 2026 besonders achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst im Minus -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Markt verzeichnete am Dienstag kleine Verluste. Auch der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Die US-Börsen schlossen mit Verlusten. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag nach unten.