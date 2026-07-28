Unum Group Aktie 822820 / US91529Y1064
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28.07.2026 22:55:06
Unum Group Profit Declines In Q2
(RTTNews) - Unum Group (UNM) announced earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $256.9 million, or $1.61 per share. This compares with $335.6 million, or $1.92 per share, last year.
Excluding items, Unum Group reported adjusted earnings of $346.0 million or $2.16 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.3% to $3.370 billion from $3.361 billion last year.
Unum Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $256.9 Mln. vs. $335.6 Mln. last year. -EPS: $1.61 vs. $1.92 last year. -Revenue: $3.370 Bln vs. $3.361 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.60 To $ 8.90
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