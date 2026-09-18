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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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18.09.2026 10:55:18

Unternehmen prüft Optionen: Putin stellt Nestlé in Russland unter Zwangsverwaltung

Nestlé
76.38 CHF -2.80%
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Sechs Fabriken, Tausende Beschäftigte und bekannte Lebensmittelmarken: Nestlé ist seit Jahrzehnten in Russland aktiv. Nun übernimmt ein von Moskau bestimmtes Unternehmen die Kontrolle. Analysten sehen die Gefahr eines dauerhaften Verlusts.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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