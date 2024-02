UNRWA-Chef Philippe Lazzarini ruft Schweiz zur Solidarität auf

Bern (awp/sda) - Der Schweizer Chef des Uno-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) hat die Schweiz zur Solidarität mit dem Schicksal palästinensischer Flüchtlinge aufgerufen. Bleibe der Geldhahn zugedreht, müsse das Hilfswerk im April seine Tätigkeit einstellen, sagte Philippe Lazzarini.

Die Schweizer Regierung und die Kommissionen müssten sich bewusst sein, was es bedeutet, wenn die UNRWA ihre Tätigkeiten nicht mehr finanzieren könne, sagte Lazzarini in einem am Samstag publizierten Interview mit Tamedia, Die lebensrettenden Massnahmen für die Bevölkerung im Gazastreifen seien davon ebenso betroffen, wie Tätigkeiten im Westjordanland, in Syrien, in Jordanien und im Libanon.

Die Schweiz wartet nach schweren Vorwürfen gegen das Uno-Hilfswerk mit der Auszahlung der Hilfsgelder für das laufende Jahr ab. Es geht um einen Beitrag von 20 Millionen Franken. Der Bundesrat wolle im Frühling darüber entscheiden, wie aus dem Interview hervorging. Lazzarini werde Ende März in der Aussenpolitischen Kommission vorsprechen.