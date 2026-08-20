Unlimited Travel Group AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Unlimited Travel Group AB hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Unlimited Travel Group AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.14 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.040 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unlimited Travel Group AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43.00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 286.0 Millionen SEK im Vergleich zu 200.0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch