Universus Photo Imagings öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Universus Photo Imagings liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Universus Photo Imagings die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 2.98 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Universus Photo Imagings noch ein Gewinn pro Aktie von -23.710 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 57.97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 53.3 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22.4 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch