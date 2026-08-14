Universus Photo Imagings: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Universus Photo Imagings präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 41.41 INR gegenüber -15.550 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 54.8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 10.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch