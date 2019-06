University Health Network sélectionne Vivify Health Pathways Go BYOD pour les soins périopératoires

Lʹentente autorise lʹaccès au contenu chirurgical du réputé fournisseur pour dʹautres clients de Vivify Health

PLANO, Texas, 25 juin 2019 /CNW/ -- Aujourdʹhui Vivify Health, le créateur de la plus importante plateforme connectée au pays en matière de soins holistiques et de contact avec les patients, a annoncé que University Health Network (UHN), un groupe basé à Toronto, a accepté de devenir le premier hôpital au Canada à offrir son système de soins périopératoires à distance BYOD (Apportez votre propre appareil) Vivify PathwaysMC.

Le Programme de chirurgie dʹUHN est hautement respecté au sein de lʹindustrie des soins de santé grâce à ses résultats fructueux et à son leadership en matière dʹexcellence clinique et de développement de parcours de soins chirurgicaux et périopératoires. Dans le cadre de cette entente, UHN partagera les parcours de soins chirurgicaux avec dʹautres clients de Vivify Health par le biais du logiciel de la compagnie.

Le partenariat représente la prochaine étape dans la stratégie à long terme de Vivify Health dans le but dʹélargir ses solutions de soins connectés au sein du marché international. Bien que Vivify Health ait déjà annoncé un partenariat avec le Réseau Télémédecine Ontario (RTO), lʹun des plus grands réseaux de télémédecine au monde, pour Telehomecare, cette entente est la première à mettre lʹaccent exclusivement sur sa solution BYOD.

« Au cours des dernières années, les soins apportés aux patients se sont déplacés de la clinique vers le foyer, » déclare Eric Rock, fondateur et PDG de Vivify Health. « Lʹindustrie des soins de santé reconnaît maintenant que plus nous pouvons impliquer les patients avant et après leur chirurgie, meilleures sont les chances pour que le processus chirurgical se déroule comme prévu et que les résultats soient positifs en réduisant la durée de séjour postchirurgical ainsi que le risque dʹune réadmission non prévue ou dʹautres incidents négatifs. UHN est un chef de file reconnu à travers le monde et nous sommes emballés quʹils aient choisi Vivify Pathways Go parmi de nombreuses options pour devenir leur solution BYOD de gestion et dʹengagement des patients à distance, et quʹils soient prêts à partager leur meilleur contenu avec dʹautres clients de Vivify Health. »

Lʹun des défis que doit relever les organismes de soins de santé est le fait de préparer les patients de façon appropriée pour une chirurgie. Des préparatifs inadéquats ou inappropriés peuvent retarder une chirurgie, ce qui ensuite peut affecter la santé du patient ainsi que les horaires et lʹapport de revenus de lʹhôpital ou de la clinique en question. La solution Vivify Pathways Go est conçue afin de réduire ou dʹéliminer ces obstacles en procurant de lʹinformation éprouvée et facile à comprendre au foyer du patient, sur lʹappareil de son choix.

Une autre préoccupation consiste à assurer que les patients soient préparés pour les soins de suivi une fois quʹils ont reçu leur congé dʹhôpital, surtout alors que les soins de santé se dirigent vers des options basées sur la valeur, telles que des paiements regroupés. Les hôpitaux hésitent à donner congé à des patients à moins de savoir que ces patients sont prêts à suivre leur plan de soins post-chirurgicaux. Ceci peut prolonger la durée de séjour à lʹhôpital d'un pourcentage pouvant aller jusqu'à 25%. Grâce à Vivify Pathway Go, UHN peut surveiller les symptômes et le comportement dʹun patient à la maison, émettre des rappels au sujet de médicaments, contrôler la prise de médicaments et assurer que le patient comprennent son plan dʹautosoins, dans le but dʹassurer que le patient respecte son parcours le menant vers une meilleure santé.

Lʹoption Vivify Pathways Go a été sélectionné suite à un processus de contrôle rigoureux. La principale préoccupation dʹUHN concernait la capacité de toute solution dʹassurer la confidentialité et la sécurité des renseignements médicaux personnels. Vivify Health a été en mesure de dépasser dʹautres solutions dans ce domaine grâce à son expérience précédente et de son accréditation Service Organization Control 2 (SOC-2) qui a été obtenue suite à une vérification rigoureuse de ses processus de sécurité effectuée par un tiers.

« Beaucoup de choses doivent bien se dérouler avant, pendant et après la chirurgie afin dʹobtenir les meilleurs résultats possibles, » explique le DrShaf Keshavjee, chirurgien en chef chez UHN. « Nous cherchions un partenaire qui serait en mesure dʹaméliorer notre capacité à préparer nos patients à mieux assumer pleinement leurs responsabilités tout en protégeant la confidentialité et la sécurité de tous les renseignements et données à partager. Il était évident que Vivify Health occupait une place de premier plan dans le domaine de la surveillance des patients à distance et des soins connectés. Nous sommes certains que ce partenariat fera toute la différence pour nos patients, ainsi que pour notre organisme dans son ensemble. »

À propos de Vivify Health

Vivify Health est un chef de file innovateur en matière de solutions de soins de santé connectés. La plateforme mobile nuagique de lʹentreprise permet une gestion à distance de soins holistiques par le biais de plans de soin personnalisés, de surveillance de données biométriques, dʹéducation multi-canaux des patients et de fonctionnalité conçue afin de répondre aux besoins de chaque patient. Vivify Health dessert les systèmes de santé les plus importants et les plus progressifs du pays, ainsi que des organismes et employeurs dans le domaine des soins de santé -- habilitant ainsi les cliniciens à gérer de façon proactive les complexités des soins à distance et à catalyser la santé et la productivité des employés grâce à une solution à plateforme unique conçue pour tous les appareils et données de santé numériques. Cette plateforme complète et riche en contenu et ces services de contrôle du flux de travail clé-en-main permettent aux fournisseurs dʹadapter et de maximiser de façon intuitive la valeur selon les populations. Pour plus dʹinformation au sujet de Vivify Health, veuillez visiter le site www.vivifyhealth.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn. Consultez notre blogue afin dʹaccéder à des études de cas, un leadership éclairé et des nouvelles.

À propos dʹUniversity Health Network

University Health Network (UHN) englobe Toronto General Hospital, Toronto Western Hospital, Princess Margaret Cancer Centre, Toronto Rehabilitation Institute et The Michener Institute of Education at UHN. Lʹampleur des recherches et la complexité des cas dʹUHN en a fait une source nationale et internationale de découvertes, dʹéducation, de commercialisation et de soins aux patients. UHN possède le plus grand programme de recherche en milieu hospitalier au Canada, incluant la cardiologie, les greffes, les neurosciences, lʹoncologie, lʹinnovation chirurgicale, les maladies infectieuses, la médecine génomique et la médecine de réadaptation. UHN est affiliée à lʹUniversité de Toronto. www.uhn.ca

