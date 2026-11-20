Universal Technical Institute hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.32 USD, nach 0.340 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Universal Technical Institute 235.9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 222.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0.600 USD gegenüber 1.13 USD je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Universal Technical Institute in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7.35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 897.04 Millionen USD im Vergleich zu 835.62 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch