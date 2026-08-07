Universal Technical Institute: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Universal Technical Institute lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Universal Technical Institute 0.190 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Universal Technical Institute in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 218.9 Millionen USD im Vergleich zu 204.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch