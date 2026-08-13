Universal Starch-Chem Allied veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Universal Starch-Chem Allied hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 7.75 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Universal Starch-Chem Allied -5.970 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1.47 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.21 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch